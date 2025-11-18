search icon



1. 投信累計買超 5 日的股票
南亞 (1303-TW)、富邦金 (2881-TW)、台新新光金 (2887-TW)、旺宏 (2337-TW)、南亞科 (2408-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
南亞 (1303-TW)、富邦金 (2881-TW)、台新新光金 (2887-TW)、旺宏 (2337-TW)、定穎投控 (3715-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
南亞 (1303-TW)、富邦金 (2881-TW)、旺宏 (2337-TW)、台新新光金 (2887-TW)、京元電子 (2449-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
富邦金 (2881-TW)、旺宏 (2337-TW)、京元電子 (2449-TW)、南亞 (1303-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)


5. 投信當日 (17) 買超的股票
富邦金 (2881-TW)、旺宏 (2337-TW)、京元電子 (2449-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)、南亞 (1303-TW)
 


南亞60.8+7.61%
富邦金92.6+0.87%
台新新光金18.65-1.06%
旺宏37.9-2.19%
南亞科164-1.50%
定穎投控122+1.24%
京元電子209.5-1.87%
臻鼎-KY144.5+1.76%

#波段上揚股

偏強
南亞

75%

勝率
偏強
富邦金

66.67%

勝率

#偏強機會股

偏強
南亞

75%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
台新光

61.54%

勝率

#法人看好股

偏強
南亞

75%

勝率

