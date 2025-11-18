search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估上修至-1.35元，預估目標價為130.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.38元上修至-1.35元，其中最高估值-0.76元，最低估值-3.13元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.76(-0.97)1.723.75.58
最低值-3.13(-3.13)-1.92-0.022.34
平均值-1.48(-1.53)-0.292.013.76
中位數-1.35(-1.38)-0.211.993.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值54.80億149.12億239.75億313.10億
最低值50.59億104.00億161.17億241.40億
平均值51.52億121.67億191.18億274.69億
中位數51.00億118.64億186.31億268.96億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-0.07-1.28-2.02
營業收入1,583萬2.29億19.15億

詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSCRWV

相關行情

CoreWeave, Inc. Class A74.52-3.67%

