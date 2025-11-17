燁輝1.2萬張庫藏股提前執行完畢 將再買回1.5萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-17 20:49

燁輝 (2023-TW) 今 (17) 日公告，第 19 次庫藏股提前執行完畢，總計斥資 1.7 億元買回 1.2 萬張，每股均價 14.78 元；燁輝並公告，通過第 20 次買回庫藏股，擬買回 1.5 萬張。

燁輝總經理張振武。(鉅亨網資料照)

燁輝第 19 次庫藏股原預定買回期間為 10 月 14 日至 12 月 13 日，不過提前近 1 個月執行完畢；第 20 次庫藏股預定期間則為 11 月 18 日至明年 1 月 17 日，預定買回 1.5 萬張，買回區間價格為 13-15 元。

燁輝表示，執行庫藏股目的為維護公司信用及股東權益；燁輝自去年 11 月初至今逾 1 年多以來，已執行 7 次庫藏股，實際共買回 約 9.29 萬張股票；目前燁輝持有自家股票約 3.51 萬張，占公司已發行股份比率 1.82%。