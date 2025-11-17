鉅亨網新聞中心 2025-11-17 19:14

台灣 OTT 協會於 114 年 11 月 14 日召開會員大會，順利完成第三屆理事與監事改選，並同步選出新任理事長及常務監事。本次經全體理事票選，由中華電信法律事務處魏惠珍副總經理擔任新任理事長，未來將帶領協會持續推動合法線上影視產業發展，深化與政府及產業界的合作。

台灣OTT協會完成第三屆改選 中華電信魏惠珍獲選新任理事長(圖:shutterstock)

本屆理監事名單如下：

理事：

中華電信股份有限公司 (Hami Video) 法律事務處副總經理魏惠珍 (協會理事長)

替您錄科技股份有限公司 (LiTV) 董事長錢大衛

愛爾達科技股份有限公司 (ELTA) 副總經理江瑋玲

遠傳電信股份有限公司 (friDay) 數位娛樂營運長蔡俊榮

鳳梨傳媒股份有限公司 (民視)(4gTV) 副總經理駱承良

三立電視股份有限公司副總陳啓超

個人會員執行董事謝佩芳

華興資訊科技股份有限公司 (歡樂看 FainTV) 副總經理陳依君

台灣連線股份有限公司 (LINE TAIWAN) 董事長陳立人

監事：

旺普電通股份有限公司 (巴哈姆特動畫瘋) 副執行長陳建仁 (協會常務監事)、

個人會員律師戴智權、

杰德創意影音管理股份有限公司 (GagaOOLala) 營運總監何若慈

社團法人台灣 OTT 協會成立宗旨，乃為引介國際有關合法線上影視產業保護之政策與觀念，鼓勵、保護及促進所有從事線上影視產業之會員在各種媒體及發行方式上之權益，並針對政府有關線上影視產業保護的相關政策，整合專業見解做為政府立法與執法的參考。

新任理事長魏惠珍表示：「未來協會將持續秉持打擊盜版的核心宗旨，並將聯合各公協會、影視產業上下游、內容與廣告業者及 OTT 平台深化合作，同時保持與政府相關部門的良好溝通與協調，共同推動臺灣影視產業的整體發展。」