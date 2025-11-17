search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額4.86億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子通路業類股表現疲軟，17日12:34相關指數下跌2.02%，總成交額4.86億元，大盤占比0.45%。

該產業上漲家數1、下跌家數13、平盤家數1。領跌個股方土昶(6265-TW)17日12:32股價下跌1.05元，報19.85元，跌幅5.02%。

電子通路類指數近5日上漲1.09%，櫃買市場加權指數下跌0.39%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +1.09% -0.39%
近一月 +5.24% -2.76%
近三月 +5.9% +4.14%
近六月 +1.21% +10.97%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27504.21+0.39%
方土昶19.95-4.55%

鉅亨贏指標

了解更多

#空頭吞噬

偏強
方土昶

73.91%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
方土昶

73.91%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty