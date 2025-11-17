盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額4.86億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現疲軟，17日12:34相關指數下跌2.02%，總成交額4.86億元，大盤占比0.45%。
該產業上漲家數1、下跌家數13、平盤家數1。領跌個股方土昶(6265-TW)17日12:32股價下跌1.05元，報19.85元，跌幅5.02%。
電子通路類指數近5日上漲1.09%，櫃買市場加權指數下跌0.39%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+1.09%
|-0.39%
|近一月
|+5.24%
|-2.76%
|近三月
|+5.9%
|+4.14%
|近六月
|+1.21%
|+10.97%
