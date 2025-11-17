鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-11-17 09:07

南韓產業通商資源部今 (17) 日表示，將與美國貿易代表辦公室 (USTR) 在下個月舉行會議，就雙方貿易協定中包含的非關稅壁壘問題進行後續討論。

下月談非關稅壁壘！美韓企業迎利多 汽車、數位產業與農產品出口限制有望鬆綁（圖：Shutterstock）

綜合《韓國時報》與《朝鮮日報》等韓媒報導，南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九今日在一場會議上表示，即將成立的韓美自由貿易協定聯合委員會會議將討論汽車、數字服務規制等非關稅貿易壁壘問題。

呂翰九說：「經過漫長而艱難的談判，終於達成了關稅協定，因此，為了管理好韓美關係，現在應該把重點放在徹底落實非關稅領域的後續措施上。 以穩定的方式保持貿易環境。」

在上周五 (14 日) 公佈的韓美雙邊貿易協定聯合情況說明書中，兩國稱將共同努力解決非關稅壁壘，目的是增加互利的貿易和投資。首爾同意取消對符合安全標準的美國產汽車的 5 萬輛限制，允許它們無需額外改裝就能進入韓國市場。

此外韓美兩國將在韓國動植物檢疫廳設立專門負責美國園藝產品申請的美國櫃檯，共同解決影響食品和農產品貿易的非關稅壁壘問題。

兩國還承諾，在韓國的網路使用費、在線平台規定等與數位服務相關的法律和政策方面，確保美國企業不受歧視。

上述情況說明書是在首爾為換取美國降稅而承諾投資 3500 億美元細節達成協定兩周後發表，當中資料涵蓋了非關稅壁壘和經濟安全合作等內容，例如汽車、農產品、數位技術、競爭、智慧財產權、勞工和環境等領域。