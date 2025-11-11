search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估下修至0.33元，預估目標價為23.75元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.34元下修至0.33元，其中最高估值0.65元，最低估值0.13元，預估目標價為23.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.65(0.65)1.020.970.07
最低值0.13(0.13)-0.92-0.98-0.45
平均值0.36(0.36)-0.14-0.09-0.14
中位數0.33(0.34)-0.24-0.12-0.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值395.79億389.53億395.82億396.50億
最低值364.84億356.25億354.48億364.32億
平均值372.77億370.08億374.96億377.45億
中位數372.49億369.91億373.16億378.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.141.80-3.82-1.28-4.62
營業收入106.40億121.86億338.17億413.25億392.97億

詳細資訊請看美股內頁：
華納兄弟探索(WBD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


