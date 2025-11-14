search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至262.08元，預估目標價為5250元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2025年EPS預估：中位數由258.93元上修至262.08元，其中最高估值278.15元，最低估值171.37元，預估目標價為5250元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值278.15(278.15)346.07441.16
最低值171.37(171.37)198.71291.45
平均值253.57(252.53)292.87366.04
中位數262.08(258.93)300.34362.73

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值928,305,6901,297,680,0001,622,189,400
最低值801,207,000952,207,0001,109,176,890
平均值894,166,1001,162,713,3201,454,469,230
中位數906,357,6601,175,401,1701,514,549,300

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS126.5768.8881.0749.46
營業收入
(單位：新台幣千元)		360,541,104241,900,989292,876,040192,625,942

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


