鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至262.08元，預估目標價為5250元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2025年EPS預估：中位數由258.93元上修至262.08元，其中最高估值278.15元，最低估值171.37元，預估目標價為5250元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|278.15(278.15)
|346.07
|441.16
|最低值
|171.37(171.37)
|198.71
|291.45
|平均值
|253.57(252.53)
|292.87
|366.04
|中位數
|262.08(258.93)
|300.34
|362.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|928,305,690
|1,297,680,000
|1,622,189,400
|最低值
|801,207,000
|952,207,000
|1,109,176,890
|平均值
|894,166,100
|1,162,713,320
|1,454,469,230
|中位數
|906,357,660
|1,175,401,170
|1,514,549,300
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|126.57
|68.88
|81.07
|49.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|360,541,104
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉重挫506點失守月線 收27397點周線連二黑
- 〈台股開盤〉記憶體族群漲不停 上漲逾百點重返月線蓄勢攻2萬8
- 〈台股盤後〉台積電尾盤摜壓 搶攻2萬8好戲落空 跌84點收最低
- 盤中速報 - 緯穎(6669)股價拉至漲停，漲停價4720.0元，成交2,734張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇