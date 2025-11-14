盤中速報 - 恆生科技指數下跌-179.37點至5801.93點，跌幅3%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日03:21，恆生科技指數下跌179.37點（或3%），暫報5801.93點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.62%
- 近 1 月：-2.67%
- 近 3 月：+6.23%
- 近 6 月：+13.5%
- 今年以來：+37.26%
焦點個股
大中華區概念領跌-3.97%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 下跌 5.63% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 下跌 4.15% ; ＦＬ二南方恒指(07200-HK) 下跌 3.57% 。
銅概念領跌-2.79%。其中 中國大冶有色金屬(00661-HK) 下跌 7.48% ; 中國有色礦業(01258-HK) 下跌 6.29% ; 環球戰略集團(08007-HK) 下跌 5.88% 。
