盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.01%，報555.58美元
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間13日22:37股價下跌29.28美元，報555.58美元，跌幅5.01%，成交量414,640（股），盤中最高價580.43美元、最低價555.44美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.59%
- 近 1 月：+0.81%
- 近 3 月：+27.39%
- 近 6 月：+71%
- 今年以來：+74.06%
