鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.01%，報555.58美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間13日22:37股價下跌29.28美元，報555.58美元，跌幅5.01%，成交量414,640（股），盤中最高價580.43美元、最低價555.44美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.59%
  • 近 1 月：+0.81%
  • 近 3 月：+27.39%
  • 近 6 月：+71%
  • 今年以來：+74.06%

Applovin Corp - Class A

台股首頁
S&P 5006824.00-0.39%
道瓊指數48197.31-0.12%
NASDAQ23200.39-0.88%
費城半導體6963.79-1.67%
Applovin Corp - Class A557.3612-4.70%

