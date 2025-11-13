鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至2.14元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.1元上修至2.14元，其中最高估值2.32元，最低估值1.78元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.32(2.33)
|4.46
|4.63
|4.43
|最低值
|1.78(1.78)
|2.31
|1.6
|2.52
|平均值
|2.12(2.13)
|3.32
|3.29
|3.52
|中位數
|2.14(2.1)
|3.24
|3.32
|3.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36.31億
|46.83億
|55.86億
|52.26億
|最低值
|34.25億
|35.77億
|27.74億
|38.32億
|平均值
|35.09億
|41.32億
|42.44億
|44.11億
|中位數
|34.98億
|41.46億
|43.74億
|41.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.85
|0.46
|-1.62
|-0.32
|0.31
|營業收入
|13.39億
|16.33億
|14.95億
|23.16億
|28.19億
詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股新週期啟動，行家關注這些基金標的..
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦PAAS-US的目標價調升至47元，幅度約4.44%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估下修至2.07元，預估目標價為44.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至2.13元，預估目標價為44.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦PAAS-US的目標價調升至42元，幅度約10.53%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇