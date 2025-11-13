鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至2.14元，預估目標價為47.00元

search icon



鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.1元上修至2.14元，其中最高估值2.32元，最低估值1.78元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.32(2.33)4.464.634.43
最低值1.78(1.78)2.311.62.52
平均值2.12(2.13)3.323.293.52
中位數2.14(2.1)3.243.323.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值36.31億46.83億55.86億52.26億
最低值34.25億35.77億27.74億38.32億
平均值35.09億41.32億42.44億44.11億
中位數34.98億41.46億43.74億41.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.850.46-1.62-0.320.31
營業收入13.39億16.33億14.95億23.16億28.19億

詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


