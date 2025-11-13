盤中速報 - 聖暉(5536)大漲7.03%，報685元
鉅亨網新聞中心
聖暉(5536-TW)13日11:44股價上漲45元，報685.0元，漲幅7.03%，成交1,839張。
聖暉(5536-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電子及生技醫藥等高科技產業無塵室機電.製程設施之設計與建造。節能技術服務。機電空調系統整合。
近5日股價下跌14.67%，櫃買市場加權指數下跌0.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,953 張
- 外資買賣超：+469 張
- 投信買賣超：-2,407 張
- 自營商買賣超：-15 張
- 融資增減：-146 張
- 融券增減：-16 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 聖暉(5536)急跌-4.47%報684.0元，成交1,012張
- 盤中速報 - 聖暉(5536)大跌7.02%，報702元
- 盤中速報 - 聖暉(5536)大漲7.02%，報778元
- 盤中速報 - 聖暉(5536)急拉3.34%報772.0元，成交1,284張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇