search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 聖暉(5536)大漲7.03%，報685元

鉅亨網新聞中心

聖暉(5536-TW)13日11:44股價上漲45元，報685.0元，漲幅7.03%，成交1,839張。

聖暉(5536-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電子及生技醫藥等高科技產業無塵室機電.製程設施之設計與建造。節能技術服務。機電空調系統整合。

近5日股價下跌14.67%，櫃買市場加權指數下跌0.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1,953 張
  • 外資買賣超：+469 張
  • 投信買賣超：-2,407 張
  • 自營商買賣超：-15 張
  • 融資增減：-146 張
  • 融券增減：-16 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27926.06-0.08%
聖暉678+5.94%

鉅亨贏指標

了解更多

#投信拋棄股

偏弱
聖暉*

80.95%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty