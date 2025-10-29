search icon



盤中速報 - 聖暉(5536)大漲7.02%，報778元

鉅亨網新聞中心


聖暉(5536-TW)29日11:25股價上漲51元，報778.0元，漲幅7.02%，成交1,420張。

聖暉(5536-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電子及生技醫藥等高科技產業無塵室機電.製程設施之設計與建造。節能技術服務。機電空調系統整合。

近5日股價下跌9.35%，櫃買市場加權指數下跌0.62%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2,446 張
  • 外資買賣超：-1,318 張
  • 投信買賣超：-1,043 張
  • 自營商買賣超：-85 張
  • 融資增減：-69 張
  • 融券增減：-7 張

集中市場加權指數28345.62+1.42%
聖暉783+7.70%

