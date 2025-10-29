盤中速報 - 聖暉(5536)大漲7.02%，報778元
鉅亨網新聞中心
聖暉(5536-TW)29日11:25股價上漲51元，報778.0元，漲幅7.02%，成交1,420張。
聖暉(5536-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電子及生技醫藥等高科技產業無塵室機電.製程設施之設計與建造。節能技術服務。機電空調系統整合。
近5日股價下跌9.35%，櫃買市場加權指數下跌0.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,446 張
- 外資買賣超：-1,318 張
- 投信買賣超：-1,043 張
- 自營商買賣超：-85 張
- 融資增減：-69 張
- 融券增減：-7 張
