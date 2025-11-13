華豫寧暫訂每股31.8元11/25 上櫃掛牌 IPO前申購開跑

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-13 10:34

IoT 智能門鎖與智慧建築系統及電子通路廠商華豫寧 (6474-TW)，預計於 11 月 25 日上櫃掛牌交易，配合上櫃前公開承銷，承銷價每股 31.8 元。12 日起至 14 日公開申購，今天盤中華豫寧的興櫃最新成交價爲 39.2 元。

華豫寧董事長連智民。(圖：華豫寧提供)

華豫寧 2025 年最新獲利資訊，2025 年 1-3 季營收 29.18 億元，毛利率 22.32%，稅後純益 1.33 億元，每股純益 1.84 元，2025 年 1-3 季產品成品 30%，電子通路占 70%。

‌



華豫寧原預計在預計於 11 月 21 日上櫃掛牌交易，但受鳳凰颱風影響上櫃前承銷 時程，目前預計節後於 11 月 25 日上櫃掛牌交易。

華豫寧在代理電子零件穩健基礎上，加速發展自有 IoT 智能門鎖與智慧建築系統，透過「雙引擎驅動模式」，營運結構逐步轉型，進而推升毛利與營運動能。

華豫寧 IoT 智慧產品涵蓋感應電子鎖、Smart Home、廠辦門禁、飯店系統等，並以自有品牌「WAFERLOCK 維夫拉克」行銷全球，客群橫跨建設公司、飯店集團、ODM 製造商與消費端市場，是公司中長期成長的主力引擎。

華豫寧董事長連智民指出，華豫寧 IoT 電子鎖與智慧建築整合方案已取得台灣智慧建材標章與台灣建築中心智慧建築優良系統整合商評鑑，其位於中科的智慧廠辦已陸續取得多項國際級認證，包括 2021 美國 LEED 綠建築白金級、2022 台灣智慧建築鑽石級，2024 年榮獲 TIBA Award 亞太優良智慧綠建築暨系統產品營運類銀牌獎，顯示其產品不僅滿足節能減碳等 ESG 標準，更具備進軍高端建築與公共工程專案的市場通行證，提升品牌溢價與競爭門檻。