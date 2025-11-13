search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估上修至17.87元，預估目標價為352.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對廣達(2382-TW)做出2025年EPS預估：中位數由17.58元上修至17.87元，其中最高估值19.5元，最低估值16.53元，預估目標價為352.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值19.5(19.5)22.9628.54
最低值16.53(16.23)1922.48
平均值17.9(17.76)21.0425.05
中位數17.87(17.58)21.3524.81

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值2,294,010,1203,096,903,3703,691,426,000
最低值2,015,892,0002,465,604,0003,122,426,970
平均值2,109,406,5202,851,526,6703,366,192,450
中位數2,086,683,5002,854,516,0003,332,730,910

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS15.4910.297.518.73
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,410,755,6591,085,611,0521,280,429,3121,129,453,350

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2382/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


