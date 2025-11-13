鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估上修至17.87元，預估目標價為352.5元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對廣達(2382-TW)做出2025年EPS預估：中位數由17.58元上修至17.87元，其中最高估值19.5元，最低估值16.53元，預估目標價為352.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|19.5(19.5)
|22.96
|28.54
|最低值
|16.53(16.23)
|19
|22.48
|平均值
|17.9(17.76)
|21.04
|25.05
|中位數
|17.87(17.58)
|21.35
|24.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,294,010,120
|3,096,903,370
|3,691,426,000
|最低值
|2,015,892,000
|2,465,604,000
|3,122,426,970
|平均值
|2,109,406,520
|2,851,526,670
|3,366,192,450
|中位數
|2,086,683,500
|2,854,516,000
|3,332,730,910
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|15.49
|10.29
|7.51
|8.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,410,755,659
|1,085,611,052
|1,280,429,312
|1,129,453,350
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2382/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
