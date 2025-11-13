鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估下修至9.62元，預估目標價為170.26元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對胡連(6279-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.94元下修至9.62元，其中最高估值12.12元，最低估值9.11元，預估目標價為170.26元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|12.12(12.12)
|14.35
|15.57
|最低值
|9.11(9.11)
|11.53
|12.51
|平均值
|10.02(10.1)
|12.92
|14.67
|中位數
|9.62(9.94)
|12.7
|15.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9,880,000
|11,465,000
|13,151,000
|最低值
|9,471,000
|10,210,000
|11,461,210
|平均值
|9,684,680
|10,819,620
|12,221,490
|中位數
|9,694,000
|10,796,600
|12,136,870
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|12.79
|9.24
|10.03
|7.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|8,800,219
|7,330,811
|6,526,749
|4,948,862
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
