鉅亨速報

Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估下修至9.62元，預估目標價為170.26元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對胡連(6279-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.94元下修至9.62元，其中最高估值12.12元，最低估值9.11元，預估目標價為170.26元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值12.12(12.12)14.3515.57
最低值9.11(9.11)11.5312.51
平均值10.02(10.1)12.9214.67
中位數9.62(9.94)12.715.3

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值9,880,00011,465,00013,151,000
最低值9,471,00010,210,00011,461,210
平均值9,684,68010,819,62012,221,490
中位數9,694,00010,796,60012,136,870

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS12.799.2410.037.91
營業收入
(單位：新台幣千元)		8,800,2197,330,8116,526,7494,948,862

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


