鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至9.94元，預估目標價為171.43元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對胡連(6279-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.89元上修至9.94元，其中最高估值12.12元，最低估值9.59元，預估目標價為171.43元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值12.12(12.12)14.3515.77
最低值9.59(9.47)12.0315.77
平均值10.36(10.31)13.315.77
中位數9.94(9.89)13.3115.77

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值10,008,49011,154,00012,332,780
最低值9,471,00010,210,00012,105,000
平均值9,736,50010,811,29012,218,890
中位數9,694,00010,960,50012,218,890

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS12.799.2410.037.91
營業收入
(單位：新台幣千元)		8,800,2197,330,8116,526,7494,948,862

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

