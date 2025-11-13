search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amdocs Ltd(DOX-US)EPS預估下修至7.44元，預估目標價為105.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Amdocs Ltd(DOX-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.63元下修至7.44元，其中最高估值7.7元，最低估值7.4元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.7(7.73)8.238.999.81
最低值7.4(7.61)7.978.999.81
平均值7.5(7.66)8.078.999.81
中位數7.44(7.63)8.048.999.81

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值47.05億49.07億50.79億52.81億
最低值47.00億48.74億50.79億52.81億
平均值47.01億48.89億50.79億52.81億
中位數47.00億48.85億50.79億52.81億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.324.444.494.255.05
營業收入42.89億45.76億48.86億50.04億45.33億

詳細資訊請看美股內頁：
Amdocs Ltd(DOX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


