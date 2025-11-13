鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amdocs Ltd(DOX-US)EPS預估下修至7.44元，預估目標價為105.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Amdocs Ltd(DOX-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.63元下修至7.44元，其中最高估值7.7元，最低估值7.4元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.7(7.73)
|8.23
|8.99
|9.81
|最低值
|7.4(7.61)
|7.97
|8.99
|9.81
|平均值
|7.5(7.66)
|8.07
|8.99
|9.81
|中位數
|7.44(7.63)
|8.04
|8.99
|9.81
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|47.05億
|49.07億
|50.79億
|52.81億
|最低值
|47.00億
|48.74億
|50.79億
|52.81億
|平均值
|47.01億
|48.89億
|50.79億
|52.81億
|中位數
|47.00億
|48.85億
|50.79億
|52.81億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.32
|4.44
|4.49
|4.25
|5.05
|營業收入
|42.89億
|45.76億
|48.86億
|50.04億
|45.33億
詳細資訊請看美股內頁：
Amdocs Ltd(DOX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股新週期的基金攻略，哪些標的最受惠？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fermi Inc.(FRMI-US)EPS預估下修至-0.06元，預估目標價為32.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cae Inc.(CAE-US)EPS預估下修至0.91元，預估目標價為31.43元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士(IX-US)EPS預估下修至2.49元，預估目標價為27.54元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至1.8元，預估目標價為44.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇