鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至30.41元，預估目標價為185元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮(2603-TW)做出2025年EPS預估：中位數由29.92元上修至30.41元，其中最高估值33.08元，最低估值26.52元，預估目標價為185元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|33.08(33.08)
|30.61
|28.57
|最低值
|26.52(26.52)
|-0.49
|10.04
|平均值
|30.18(30.03)
|18.29
|17.82
|中位數
|30.41(29.92)
|19.41
|14.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|400,860,000
|379,134,000
|370,874,000
|最低值
|368,667,350
|285,275,000
|325,959,900
|平均值
|377,512,120
|336,978,210
|343,921,300
|中位數
|375,225,000
|339,138,000
|334,930,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|64.87
|16.7
|87.07
|45.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|463,567,897
|276,714,825
|627,283,761
|489,406,832
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
