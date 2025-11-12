search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至30.41元，預估目標價為185元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮(2603-TW)做出2025年EPS預估：中位數由29.92元上修至30.41元，其中最高估值33.08元，最低估值26.52元，預估目標價為185元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值33.08(33.08)30.6128.57
最低值26.52(26.52)-0.4910.04
平均值30.18(30.03)18.2917.82
中位數30.41(29.92)19.4114.84

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值400,860,000379,134,000370,874,000
最低值368,667,350285,275,000325,959,900
平均值377,512,120336,978,210343,921,300
中位數375,225,000339,138,000334,930,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS64.8716.787.0745.57
營業收入
(單位：新台幣千元)		463,567,897276,714,825627,283,761489,406,832

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
長榮185.5+3.06%
美元/台幣31.049-0.01%

鉅亨贏指標

了解更多

#帶量突破均線糾結

偏弱
長榮

71.43%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty