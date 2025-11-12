鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-12 10:43

怕錯過個股財報、法說會或除息行情？為讓投資人交易更富彈性，精準鎖定即時波動，臺灣期貨交易所（期交所）將於 12 月 8 日推出「個股週選擇權」，除每月第 1 個週三外，每週三掛牌 2 週後到期的週契約，搭配第 3 個週三到期的月契約，形成週週皆有契約到期的完整架構。交易人可精準鎖定財報、法說會或除權息等關鍵時點，快速建立短期部位，擴大交易與避險彈性。

小資金玩轉AI巨頭！首波5檔重磅「個股週選擇權」12/8掛牌 4萬就能買台積電週選權。（圖: shutterstock)

期交所指出，12 月 8 日掛牌 5 檔個股週選擇權，首次週契約到期日為 12 月 10 日 (週三)，12 月 17 日 (週三) 為月契約到期日。週契約標的涵蓋半導體先進製程、IC 設計、AI 伺服器與航運等熱門題材，台積電 (2330-TW)、聯發科（1459-TW）、鴻海 (2317-TW) 與緯創 (3231-TW) 的營運，受 AI 發展、高效能運算需求及全球關稅政策等因素影響密切；長榮 (2603-TW) 為貨櫃航運主要業者，受全球貿易戰、地緣事件與運價波動影響顯著。交易人可運用週選擇權靈活布局個股與產業鏈即時題材。

以台積電股價 1,500 元為例，買進一口 5 天後到期價平買權，權利金假設 20 點（每點 2,000 元），所需資金僅 4 萬元。相較現股操作，門檻大幅降低；再加上契約存續期間短，操作更機動、資金效率更高。

因應近年電子指數持續攀升，現行電子選擇權契約規模較大，為提升交易靈活性並降低參與門檻，期交所同日將電子選擇權契約乘數，由每點 1,000 元縮小至每點 250 元，並同步調整權利金報價的最小升降單位；實施日開盤前每 1 口未沖銷部位將調整為 4 口。相關調整有助交易人精細操作，與個股週選擇權搭配更具彈性。

個股週選擇權推出後，每日都有 1 週內到期、履約價格序列涵蓋現貨開盤參考價上下 15% 的契約可交易，提供更多進出場選擇；再搭配乘數縮小後的電子選擇權，交易策略更多元。期交所將持續優化商品設計，滿足市場需求，鞏固臺灣期貨市場競爭力。