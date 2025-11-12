鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-12 10:37

連鎖餐飲集團八方雲集 (2753-TW) 公布第三季財報，單季稅後純益 2.35 億元，年增 62.07%，創 2020 年第一季疫情以來的單季新高紀錄，每股純益 (EPS)3.53 元，累計前三季稅後純益 6.23 億元，年增 41.27%，已賺贏去年全年，EPS 為 9.34 元，法人樂觀看待，今年有望創獲利新高紀錄，激勵今 (12) 日股價一度亮漲停燈。

八方雲集前三季賺贏去年全年 EPS 9.34元。(圖：八方雲集提供)

八方雲集表示，在台灣市場持續執行汰弱留強展店策略，八方雲集與梁社漢排骨雙品牌店數第三季較去年同期淨成長 39 家，同時，美國市場展店布局穩健推進。

由於在台灣市場經營體質已達「穩定成長＋規模經濟」的成熟階段，隨著雙品牌門市擴增、中央廚房和供應鏈稼動率提升，使毛利和營業效率同步改善，在景氣波動中維持高營運韌性。

八方雲集看好，台灣餐飲內需市場隨著家庭外食增加、通勤族用餐需求提升，以及主食類消費需求具高度剛性特性，來客數和客單價皆保持穩定水準。

而在海外，八方雲集今年已完成美國加州和德州的雙核心布局架構，第 13 家美國門市選址於北加州矽谷灣區的聖塔克拉拉，已於 11 月展開試營運，於 11 月中旬正式開幕。

八方雲集看好，近年台灣科技供應鏈在全球產業中扮演關鍵角色，台灣企業形象持續提升，使「來自台灣」成為具有信任感與專業性的品牌標誌，進一步帶動台灣美食文化在美國科技聚落中快速累積認知與口碑，這次在北加州矽谷灣區的布局，展現出「正宗台式美味」的標準化供應鏈與餐飲服務模型，正好吻合矽谷區域消費者對快速、可靠且具文化特色餐飲的需求。

而八方雲集也將以加州成熟市場動能 、德州新興科技聚落成長作為兩大核心，持續推動供應鏈在地化、門市標準化和成本結構優化，構建適合美國市場的營運與供應鏈模式，並逐步複製拓展至其他州別。