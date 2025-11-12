鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-12 06:00

《時代》雜誌周一 (10 日) 正式推出自有 AI 智能體「TIME AI Agent」，象徵著這家百年媒體正式擁抱 AI 互動時代。該智能體由《時代》與 Scale AI 共同開發，是其目前 AI 方向最大規模的落地產品，支援全文語意檢索、文字摘要產生、跨語種音訊播報等核心功能，使用者可透過自然語言呼叫雜誌內逾百年的歷史內容。

《時代》推AI Agent：不連網 靠RAG守住內容底線 能聽會說13種語言 只輸出自有內容（圖：Shutterstock）

系統基於《時代》自建內容索引構建，涵蓋約 75 萬篇檔案資料，預設不接入開放網絡，確保生成內容僅源自自有資料，其底層由大語言模型 (LLM) 驅動，結合 RAG(檢索增強生成)機制，可理解複雜自然語言請求並拆解任務，支援開放式多輪對話，產生《時代》風格的文本摘要或語音簡報，目前已試點部署於政治與娛樂內容。

‌



內容安全是產品設計重點。《時代》強調生成內容需具備作者署名與原始引用，透過風格控制系統確保符合媒體語言規範；預設輸入過濾器攔截有害語言，並完成 Prompt Injection、越獄攻擊等紅隊測試，在內容、編輯、風格三方面設內置防線。

此外，TIME AI Agent 支援 13 種語言（含中、英、法、阿等），涵蓋全球約 40% 非美國用戶。

《時代》此次跟 Scale AI 合作並非《時代》首次 AI 探索，此前雙方曾推出「年度人物」AI 聊天工具。在 Scale AI 共同開發背景下，產品更強調情境一致與可控性，目標非生成無來源內容，而是「增強《時代》內容的再分發與使用」。

《時代》主編 Sam Jacobs 表示，若網路消費轉向 Agent 體驗，《時代》必須適應這一趨勢，因用戶已習慣與 Agent 長時間互動，希望透過此工具讓更多人花時間閱讀雜誌報導。

媒體 AI 化已成潮流；《Forbes》已經推出生成式搜尋工具 Adelaide，英國《金融時報》上線「Ask FT」，《華盛頓郵報》開發「Ask The Post AI」，均從資訊展示轉向可調用、可提問的內容服務。