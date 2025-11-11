鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至0.77元，預估目標價為21.87元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對貝殼－Ｗ(BEKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.82元下修至0.77元，其中最高估值0.98元，最低估值0.68元，預估目標價為21.87元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.98(0.98)
|1.22
|1.42
|最低值
|0.68(0.7)
|0.8
|0.91
|平均值
|0.78(0.8)
|0.99
|1.17
|中位數
|0.77(0.82)
|0.98
|1.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|172.98億
|210.16億
|249.67億
|最低值
|140.13億
|138.89億
|144.70億
|平均值
|149.41億
|162.13億
|180.48億
|中位數
|147.90億
|161.83億
|172.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.54
|-0.07
|-0.17
|0.71
|0.50
|營業收入
|102.11億
|125.21億
|90.10億
|109.78億
|129.86億
詳細資訊請看美股內頁：
貝殼－Ｗ(BEKE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股新週期的基金攻略，哪些標的最受惠？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－ＷBEKE-US的目標價調降至21.87元，幅度約6.28%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至0.82元，預估目標價為23.33元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為23.54元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至0.9元，預估目標價為23.54元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇