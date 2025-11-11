search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至0.77元，預估目標價為21.87元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對貝殼－Ｗ(BEKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.82元下修至0.77元，其中最高估值0.98元，最低估值0.68元，預估目標價為21.87元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.98(0.98)1.221.42
最低值0.68(0.7)0.80.91
平均值0.78(0.8)0.991.17
中位數0.77(0.82)0.981.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值172.98億210.16億249.67億
最低值140.13億138.89億144.70億
平均值149.41億162.13億180.48億
中位數147.90億161.83億172.49億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.54-0.07-0.170.710.50
營業收入102.11億125.21億90.10億109.78億129.86億

詳細資訊請看美股內頁：
貝殼－Ｗ(BEKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSBEKE

台股首頁我要存股
