鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為23.54元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對貝殼－Ｗ(BEKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.86元下修至0.84元，其中最高估值1.09元，最低估值0.72元，預估目標價為23.54元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.09(1.09)
|1.22
|1.51
|最低值
|0.72(0.72)
|0.81
|0.92
|平均值
|0.85(0.86)
|1.09
|1.3
|中位數
|0.84(0.86)
|1.09
|1.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|169.50億
|200.70億
|226.93億
|最低值
|141.70億
|149.70億
|167.63億
|平均值
|152.51億
|170.57億
|191.47億
|中位數
|150.52億
|168.23億
|190.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.54
|-0.07
|-0.17
|0.71
|0.50
|營業收入
|102.11億
|125.21億
|90.10億
|109.78億
|129.86億
詳細資訊請看美股內頁：
貝殼－Ｗ(BEKE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
