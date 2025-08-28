search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為23.54元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對貝殼－Ｗ(BEKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.86元下修至0.84元，其中最高估值1.09元，最低估值0.72元，預估目標價為23.54元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.09(1.09)1.221.51
最低值0.72(0.72)0.810.92
平均值0.85(0.86)1.091.3
中位數0.84(0.86)1.091.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值169.50億200.70億226.93億
最低值141.70億149.70億167.63億
平均值152.51億170.57億191.47億
中位數150.52億168.23億190.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.54-0.07-0.170.710.50
營業收入102.11億125.21億90.10億109.78億129.86億

詳細資訊請看美股內頁：
貝殼－Ｗ(BEKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSBEKE

