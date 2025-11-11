search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：簡伯特(G-US)EPS預估上修至3.62元，預估目標價為50.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對簡伯特(G-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.55元上修至3.62元，其中最高估值3.64元，最低估值3.6元，預估目標價為50.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.64(3.56)4.014.49
最低值3.6(3.52)3.884.2
平均值3.62(3.54)3.944.36
中位數3.62(3.55)3.944.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值50.81億54.85億59.53億
最低值50.65億53.65億57.12億
平均值50.69億54.19億58.18億
中位數50.68億54.21億58.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.571.911.883.412.85
營業收入37.05億40.21億43.68億44.76億47.65億

詳細資訊請看美股內頁：
簡伯特(G-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSG

