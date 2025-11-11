鉅亨速報 - Factset 最新調查：簡伯特(G-US)EPS預估上修至3.62元，預估目標價為50.50元
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對簡伯特(G-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.55元上修至3.62元，其中最高估值3.64元，最低估值3.6元，預估目標價為50.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.64(3.56)
|4.01
|4.49
|最低值
|3.6(3.52)
|3.88
|4.2
|平均值
|3.62(3.54)
|3.94
|4.36
|中位數
|3.62(3.55)
|3.94
|4.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|50.81億
|54.85億
|59.53億
|最低值
|50.65億
|53.65億
|57.12億
|平均值
|50.69億
|54.19億
|58.18億
|中位數
|50.68億
|54.21億
|58.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.57
|1.91
|1.88
|3.41
|2.85
|營業收入
|37.05億
|40.21億
|43.68億
|44.76億
|47.65億
詳細資訊請看美股內頁：
簡伯特(G-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
