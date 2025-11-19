search icon



【Joe’s華爾街脈動】AI股潰敗與比特幣崩盤，信心危機加劇引發大盤拋售

Joe Lu

華爾街連四日下跌拖累台股，市場焦點全轉向輝達 (NVIDIA) 財報尋求方向。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】AI股潰敗與比特幣崩盤，信心危機加劇引發大盤拋售 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 18 日 美東時間


摘要
  • 對 AI 估值的信心危機以及聯準會的鷹派轉向，引發了廣泛的避險潮，全球市場跌勢擴大。
  • 美股連續第四日下跌，標普 500 指數跌破關鍵技術支撐，台股則進入技術性超賣狀態。
  • 市場焦點現已完全集中在輝達 (NVIDIA) 即將公布的財報上，該財報被視為對整個 AI 驅動漲勢的關鍵公投。
  • 比特幣崩跌至七個月低點，引領加密貨幣市場普遍崩盤，確認了投機情緒的嚴重投降式拋售。
  • 市場情勢日益嚴峻，聯準會可能很快將介入，採取額外的流動性措施。

市場正陷入一場嚴峻的信心危機，主要由 AI 相關風險的重新定價，(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 


