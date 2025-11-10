search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估上修至2.05元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對公平住屋(EQR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.01元上修至2.05元，其中最高估值2.34元，最低估值1.9元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.34(2.34)1.651.76
最低值1.9(1.9)1.291.57
平均值2.11(2.08)1.51.64
中位數2.05(2.01)1.521.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.15億32.59億34.17億35.55億
最低值30.80億31.70億32.68億33.80億
平均值30.96億32.02億33.21億34.56億
中位數30.95億31.96億33.16億34.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.453.542.052.202.72
營業收入25.29億24.33億27.09億28.36億29.47億

詳細資訊請看美股內頁：
公平住屋(EQR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQR

相關行情

台股首頁我要存股
公平住屋59.71+1.72%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty