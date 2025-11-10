鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估上修至2.05元，預估目標價為70.00元
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對公平住屋(EQR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.01元上修至2.05元，其中最高估值2.34元，最低估值1.9元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.34(2.34)
|1.65
|1.76
|最低值
|1.9(1.9)
|1.29
|1.57
|平均值
|2.11(2.08)
|1.5
|1.64
|中位數
|2.05(2.01)
|1.52
|1.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.15億
|32.59億
|34.17億
|35.55億
|最低值
|30.80億
|31.70億
|32.68億
|33.80億
|平均值
|30.96億
|32.02億
|33.21億
|34.56億
|中位數
|30.95億
|31.96億
|33.16億
|34.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.45
|3.54
|2.05
|2.20
|2.72
|營業收入
|25.29億
|24.33億
|27.09億
|28.36億
|29.47億
詳細資訊請看美股內頁：
公平住屋(EQR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
