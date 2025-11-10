search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SBA通訊(SBAC-US)EPS預估上修至10.08元，預估目標價為235.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對SBA通訊(SBAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.52元上修至10.08元，其中最高估值10.19元，最低估值8.26元，預估目標價為235.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.19(10.19)10.310.469.68
最低值8.26(8.26)7.546.678.66
平均值9.32(9.19)8.828.999.17
中位數10.08(8.52)8.89.19.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.27億29.50億31.06億32.61億
最低值28.02億27.91億28.04億29.90億
平均值28.18億28.73億29.24億31.04億
中位數28.20億28.77億29.18億30.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.212.144.224.616.94
營業收入20.83億23.09億26.33億27.12億26.80億

詳細資訊請看美股內頁：
SBA通訊(SBAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSBAC

相關行情

台股首頁我要存股
SBA通訊202.84+1.72%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty