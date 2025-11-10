鉅亨速報 - Factset 最新調查：SBA通訊(SBAC-US)EPS預估上修至10.08元，預估目標價為235.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對SBA通訊(SBAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.52元上修至10.08元，其中最高估值10.19元，最低估值8.26元，預估目標價為235.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.19(10.19)
|10.3
|10.46
|9.68
|最低值
|8.26(8.26)
|7.54
|6.67
|8.66
|平均值
|9.32(9.19)
|8.82
|8.99
|9.17
|中位數
|10.08(8.52)
|8.8
|9.1
|9.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.27億
|29.50億
|31.06億
|32.61億
|最低值
|28.02億
|27.91億
|28.04億
|29.90億
|平均值
|28.18億
|28.73億
|29.24億
|31.04億
|中位數
|28.20億
|28.77億
|29.18億
|30.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|2.14
|4.22
|4.61
|6.94
|營業收入
|20.83億
|23.09億
|26.33億
|27.12億
|26.80億
詳細資訊請看美股內頁：
SBA通訊(SBAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
