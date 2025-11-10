search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為13.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.59元下修至0.57元，其中最高估值0.65元，最低估值0.41元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.65(0.65)0.871.180.85
最低值0.41(0.41)0.310.40.85
平均值0.54(0.58)0.680.950.85
中位數0.57(0.59)0.6510.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值179.86億186.29億198.99億194.27億
最低值167.36億175.28億180.90億185.78億
平均值175.30億181.55億190.56億190.03億
中位數176.12億182.43億190.50億190.03億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.361.271.491.760.99
營業收入260.39億334.26億235.52億246.94億198.45億

詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNH

相關行情

台股首頁我要存股
CNH Industrial NV9.66-5.85%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty