鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為13.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.59元下修至0.57元，其中最高估值0.65元，最低估值0.41元，預估目標價為13.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.65(0.65)
|0.87
|1.18
|0.85
|最低值
|0.41(0.41)
|0.31
|0.4
|0.85
|平均值
|0.54(0.58)
|0.68
|0.95
|0.85
|中位數
|0.57(0.59)
|0.65
|1
|0.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|179.86億
|186.29億
|198.99億
|194.27億
|最低值
|167.36億
|175.28億
|180.90億
|185.78億
|平均值
|175.30億
|181.55億
|190.56億
|190.03億
|中位數
|176.12億
|182.43億
|190.50億
|190.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.36
|1.27
|1.49
|1.76
|0.99
|營業收入
|260.39億
|334.26億
|235.52億
|246.94億
|198.45億
詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
