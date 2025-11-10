鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.(SUI-US)EPS預估下修至10.51元，預估目標價為140.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sun Communities, Inc.(SUI-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.42元下修至10.51元，其中最高估值11.49元，最低估值2.14元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.49(11.49)
|3.13
|3.45
|3.93
|最低值
|2.14(2.14)
|0.96
|1.33
|1.69
|平均值
|9.16(9.4)
|2.59
|2.85
|2.81
|中位數
|10.51(11.42)
|2.89
|3.24
|2.81
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.47億
|25.64億
|24.87億
|26.19億
|最低值
|21.00億
|21.70億
|22.43億
|26.19億
|平均值
|22.72億
|23.59億
|24.07億
|26.19億
|中位數
|22.94億
|23.62億
|24.35億
|26.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.34
|3.36
|2.00
|-1.72
|0.71
|營業收入
|13.98億
|22.73億
|29.70億
|32.40億
|32.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Sun Communities, Inc.(SUI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
