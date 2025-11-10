search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.(SUI-US)EPS預估下修至10.51元，預估目標價為140.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sun Communities, Inc.(SUI-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.42元下修至10.51元，其中最高估值11.49元，最低估值2.14元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.49(11.49)3.133.453.93
最低值2.14(2.14)0.961.331.69
平均值9.16(9.4)2.592.852.81
中位數10.51(11.42)2.893.242.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.47億25.64億24.87億26.19億
最低值21.00億21.70億22.43億26.19億
平均值22.72億23.59億24.07億26.19億
中位數22.94億23.62億24.35億26.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.343.362.00-1.720.71
營業收入13.98億22.73億29.70億32.40億32.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Sun Communities, Inc.(SUI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUI

