鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估上修至2.65元，預估目標價為127.95元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.59元上修至2.65元，其中最高估值2.75元，最低估值2.31元，預估目標價為127.95元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.75(2.72)
|4.17
|4.72
|5.46
|最低值
|2.31(2.31)
|1.55
|1.94
|2.43
|平均值
|2.6(2.57)
|3.22
|3.28
|3.67
|中位數
|2.65(2.59)
|3.3
|3.43
|3.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.33億
|30.18億
|32.29億
|34.27億
|最低值
|18.87億
|16.50億
|19.21億
|21.30億
|平均值
|20.53億
|24.15億
|25.35億
|27.28億
|中位數
|20.72億
|24.62億
|25.87億
|26.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.13
|1.68
|1.48
|1.19
|1.17
|營業收入
|10.96億
|12.02億
|10.65億
|10.16億
|12.85億
詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股新週期的基金攻略，哪些標的最受惠？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬WPM-US的目標價調升至125.31元，幅度約3.72%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估上修至2.58元，預估目標價為116.52元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估上修至2.42元，預估目標價為107.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至6.43元，預估目標價為205.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇