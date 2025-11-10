search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估上修至2.65元，預估目標價為127.95元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.59元上修至2.65元，其中最高估值2.75元，最低估值2.31元，預估目標價為127.95元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.75(2.72)4.174.725.46
最低值2.31(2.31)1.551.942.43
平均值2.6(2.57)3.223.283.67
中位數2.65(2.59)3.33.433.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值21.33億30.18億32.29億34.27億
最低值18.87億16.50億19.21億21.30億
平均值20.53億24.15億25.35億27.28億
中位數20.72億24.62億25.87億26.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.131.681.481.191.17
營業收入10.96億12.02億10.65億10.16億12.85億

詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWPM

相關行情

台股首頁我要存股
惠頓貴金屬99.06+2.89%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty