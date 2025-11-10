營收速報 - 統一證(2855)10月營收24.77億元年增率高達157.94％
今年1-10月累計營收為110.95億元，累計年增率-1.11%。
最新價為24.6元，近5日股價上漲1.04%，相關金融保險下跌-0.24%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4669 張
- 外資買賣超：+4744 張
- 投信買賣超：-75 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|24.77億
|158%
|80%
|25/9
|13.74億
|99%
|-23%
|25/8
|17.91億
|98%
|27%
|25/7
|14.12億
|33%
|31%
|25/6
|10.78億
|-35%
|30%
|25/5
|8.31億
|-27%
|106%
統一證(2855-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為承銷有價證券 自行買賣有價證券 受託買賣有價證券。股務代理 有價證券融資融券業務 期貨業務輔助 期貨自營。其它經證期會核准之有關證券業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
