鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估上修至7.43元，預估目標價為140元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對義隆(2458-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.34元上修至7.43元，其中最高估值7.79元，最低估值6.53元，預估目標價為140元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|7.79(7.79)
|9.82
|10.02
|最低值
|6.53(6.53)
|7.92
|8.91
|平均值
|7.34(7.29)
|8.91
|9.47
|中位數
|7.43(7.34)
|9.08
|9.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12,532,000
|13,834,000
|14,155,000
|最低值
|11,980,000
|12,550,000
|13,976,110
|平均值
|12,335,280
|13,096,360
|14,065,560
|中位數
|12,340,000
|13,053,000
|14,065,560
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|9.57
|7.53
|7.56
|17.64
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,695,862
|12,058,515
|13,030,484
|18,327,973
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2458/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 義隆AI雙軸轉型 董座：明年AI營收占比上看1成
- 重AI砍傳產 00881、00733等6檔台股ETF換股一次看
- 【量大強漲股整理】Q4作夢行情啟動，五大潛力主流股大公開?!
- 日月光衝刺先進封裝 斥資176億元建K18B廠 2028年Q1啟用
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇