鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估上修至7.43元，預估目標價為140元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對義隆(2458-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.34元上修至7.43元，其中最高估值7.79元，最低估值6.53元，預估目標價為140元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值7.79(7.79)9.8210.02
最低值6.53(6.53)7.928.91
平均值7.34(7.29)8.919.47
中位數7.43(7.34)9.089.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值12,532,00013,834,00014,155,000
最低值11,980,00012,550,00013,976,110
平均值12,335,28013,096,36014,065,560
中位數12,340,00013,053,00014,065,560

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS9.577.537.5617.64
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,695,86212,058,51513,030,48418,327,973

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2458/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

