比預期售價還低一半！京東「國民好車」埃安UT super正式發佈 最低4.54萬元人民幣開走
鉅亨網編譯陳韋廷
京東周 (9) 日晚間在官方微博正式宣布其與廣汽、寧德時代共同打造的「國民好車」埃安 UT supere 價格，這款定位純電小型車的新能源汽車，租電購買價限時優惠 4.99 萬元 (人民幣，下同) 起，符合條件的京東會員疊加補貼後最低可用 4.54 萬元入手，整車購買價限時優惠 8.99 萬元起，實際到手價約 8.59 萬元，顯著低於此前市場預期的 10 萬元門檻。
作為三方協同的成果，埃安 UT super 整合了京東的用戶洞察與銷售服務能力、廣汽的整車製造經驗，以及寧德時代的電池技術與換電生態。
在產品力上，UT super 搭載寧德時代「巧克力電池」，CLTC 續航達 500 公里，支援 99 秒極速換電，實現「一周一充」；該車基於 A 級車平台打造的 2750mm 軸距，提供了寬敞的乘坐空間，且作為華為雲車機首頁配備，智能體驗覆蓋「無限配備功能、算力、存儲與安全」。
為降低購車門檻，京東汽車聯合多方推出多重權益。截至今年 12 月 31 日，前 15000 名下定用戶可享政府與品牌專項補貼 (租電版 2000 元 / 台、整車版 4000 元 / 台)，周日晚間 8 點起前 1000 名京東 PLUS 會員，選擇電池租借方案還可獲得價值 2500 元的京東 E 卡，疊加上述權益後，租電版實際到手價低至 4.54 萬元，整車購買到手價約 8.59 萬元。
此外，12 月 8 日前租電用戶月租金限時降至 399 元，PLUS 會員享換電服務費減免；整車用戶加入換電網絡可減少年服務費並獲贈檢測服務，前 5000 名還享特價禮包，前 1000 名專屬車險 8 折。
值得關注的是，京東承諾「180 天價保」，購車後 180 天內降價可獲 10 倍差額賠付；因非用戶因素延期交付的，購置稅全額補貼；租電用戶 3 年內買斷電池可抵扣已付租金。這些保障進一步打消用戶顧慮。
從產業意義來看，埃安 UT super 不僅是一款車型，更標誌著京東、廣汽、寧德時代對新能源汽車全鏈條的重構。
從用戶洞察、研發製造到交付補能、售後，形成閉環，業界人士對此評價稱三方生態協同重新定義了「國民好車」的價值標準，以高性價比與全週期權益，精準回應了 83% 用戶期待的「10 萬元內好車」需求。
京東上月官宣「雙 11」當天將推神秘「國民好車」，10 月 23 日公佈命名為埃安 UT super，11 月 5 日首台車在廣汽埃安長沙智能生態工廠下線。京東明確表示，本身不直接參與製造，主要提供用戶洞察與獨家銷售服務。
伴隨價格與權益的確定，UT super 這款承載三方資源與用戶期待的「國民好車」，有望成為新能源汽車市場下沉的重要推手。
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇