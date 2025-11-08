鉅亨速報 - Factset 最新調查：Argen X SE - ADR(ARGX-US)EPS預估上修至17.52元，預估目標價為918.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共33位分析師，對Argen X SE - ADR(ARGX-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.23元上修至17.52元，其中最高估值22.9元，最低估值10.41元，預估目標價為918.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.9(22.9)45.5357.5471.12
最低值10.41(10.41)10.4813.2127.84
平均值17.57(17.24)29.3436.948.33
中位數17.52(17.23)29.3938.348.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值43.61億66.90億79.98億94.81億
最低值39.57億48.42億56.45億61.61億
平均值41.73億57.59億68.84億82.20億
中位數42.00億57.53億68.95億83.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-13.28-7.98-13.06-5.1713.90
營業收入4,152萬4.96億4.11億12.28億21.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Argen X SE - ADR(ARGX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

