鉅亨速報 - Factset 最新調查：Argen X SE - ADR(ARGX-US)EPS預估上修至17.52元，預估目標價為918.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對Argen X SE - ADR(ARGX-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.23元上修至17.52元，其中最高估值22.9元，最低估值10.41元，預估目標價為918.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.9(22.9)
|45.53
|57.54
|71.12
|最低值
|10.41(10.41)
|10.48
|13.21
|27.84
|平均值
|17.57(17.24)
|29.34
|36.9
|48.33
|中位數
|17.52(17.23)
|29.39
|38.3
|48.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|43.61億
|66.90億
|79.98億
|94.81億
|最低值
|39.57億
|48.42億
|56.45億
|61.61億
|平均值
|41.73億
|57.59億
|68.84億
|82.20億
|中位數
|42.00億
|57.53億
|68.95億
|83.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-13.28
|-7.98
|-13.06
|-5.17
|13.90
|營業收入
|4,152萬
|4.96億
|4.11億
|12.28億
|21.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Argen X SE - ADR(ARGX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
