鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯(CMI-US)EPS預估上修至22.84元，預估目標價為480.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對康明斯(CMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由22.31元上修至22.84元，其中最高估值24.9元，最低估值20.6元，預估目標價為480.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24.9(24.9)
|29.72
|32.72
|31.23
|最低值
|20.6(20.6)
|21.25
|24.8
|29
|平均值
|22.48(22.31)
|25.31
|29.67
|30.11
|中位數
|22.84(22.31)
|25.01
|30.17
|30.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|338.22億
|360.59億
|399.04億
|389.25億
|最低值
|321.37億
|331.76億
|355.55億
|376.85億
|平均值
|331.13億
|345.88億
|376.66億
|383.05億
|中位數
|331.83億
|346.42億
|374.76億
|383.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|12.01
|14.61
|15.12
|5.15
|28.37
|營業收入
|198.11億
|240.21億
|280.74億
|340.48億
|341.02億
詳細資訊請看美股內頁：
康明斯(CMI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
