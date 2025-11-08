search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯(CMI-US)EPS預估上修至22.84元，預估目標價為480.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對康明斯(CMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由22.31元上修至22.84元，其中最高估值24.9元，最低估值20.6元，預估目標價為480.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值24.9(24.9)29.7232.7231.23
最低值20.6(20.6)21.2524.829
平均值22.48(22.31)25.3129.6730.11
中位數22.84(22.31)25.0130.1730.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值338.22億360.59億399.04億389.25億
最低值321.37億331.76億355.55億376.85億
平均值331.13億345.88億376.66億383.05億
中位數331.83億346.42億374.76億383.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS12.0114.6115.125.1528.37
營業收入198.11億240.21億280.74億340.48億341.02億

詳細資訊請看美股內頁：
康明斯(CMI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

