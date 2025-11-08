盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.06%，報138.41美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間08日04:03股價上漲6.66美元，報138.41美元，漲幅5.06%，成交量1,565,669（股），盤中最高價138.41美元、最低價118.97美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.94%
- 近 1 月：-6.57%
- 近 3 月：+50.84%
- 近 6 月：+10.9%
- 今年以來：-20.8%
