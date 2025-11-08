search icon



盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.06%，報138.41美元

鉅亨網新聞中心


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間08日04:03股價上漲6.66美元，報138.41美元，漲幅5.06%，成交量1,565,669（股），盤中最高價138.41美元、最低價118.97美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.94%
  • 近 1 月：-6.57%
  • 近 3 月：+50.84%
  • 近 6 月：+10.9%
  • 今年以來：-20.8%

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

台股首頁我要存股
S&P 5006714.85-0.08%
道瓊指數46917.990.01%
NASDAQ22960.12-0.41%
費城半導體6890.38-1.82%
Onto Innovation Inc.139.84+6.14%

