鉅亨速報 - Factset 最新調查：交易台(TTD-US)EPS預估上修至0.84元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對交易台(TTD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.82元上修至0.84元，其中最高估值0.92元，最低估值0.73元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.92(1.04)1.341.632.04
最低值0.73(0.7)0.710.641.6
平均值0.83(0.82)1.091.421.82
中位數0.84(0.82)1.131.481.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.95億34.28億40.56億47.15億
最低值28.42億30.09億31.30億43.57億
平均值28.81億33.45億38.69億45.07億
中位數28.90億33.53億38.86億45.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.520.290.110.370.80
營業收入8.36億11.96億15.78億19.46億24.45億

詳細資訊請看美股內頁：
交易台(TTD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTTD

相關行情

台股首頁我要存股
交易台42.97-6.38%

