鉅亨速報 - Factset 最新調查：交易台(TTD-US)EPS預估上修至0.84元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對交易台(TTD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.82元上修至0.84元，其中最高估值0.92元，最低估值0.73元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.92(1.04)
|1.34
|1.63
|2.04
|最低值
|0.73(0.7)
|0.71
|0.64
|1.6
|平均值
|0.83(0.82)
|1.09
|1.42
|1.82
|中位數
|0.84(0.82)
|1.13
|1.48
|1.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.95億
|34.28億
|40.56億
|47.15億
|最低值
|28.42億
|30.09億
|31.30億
|43.57億
|平均值
|28.81億
|33.45億
|38.69億
|45.07億
|中位數
|28.90億
|33.53億
|38.86億
|45.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.52
|0.29
|0.11
|0.37
|0.80
|營業收入
|8.36億
|11.96億
|15.78億
|19.46億
|24.45億
詳細資訊請看美股內頁：
交易台(TTD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
