search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Block, Inc. Class A(XYZ-US)EPS預估下修至2.48元，預估目標價為88.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Block, Inc. Class A(XYZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.54元下修至2.48元，其中最高估值3.4元，最低估值2.33元，預估目標價為88.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.4(3.46)5.166.433.7
最低值2.33(2.33)2.393.13.7
平均值2.53(2.63)3.444.393.7
中位數2.48(2.54)3.374.33.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值265.24億296.75億325.41億324.64億
最低值232.48億212.92億225.73億324.64億
平均值245.70億269.51億292.12億324.64億
中位數244.50億270.31億296.04億324.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.480.36-0.930.024.70
營業收入94.98億176.61億175.32億219.16億241.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Block, Inc. Class A(XYZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSXYZ

相關行情

台股首頁我要存股
Block, Inc. Class A63.21-10.9%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty