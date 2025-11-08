鉅亨速報 - Factset 最新調查：Block, Inc. Class A(XYZ-US)EPS預估下修至2.48元，預估目標價為88.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Block, Inc. Class A(XYZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.54元下修至2.48元，其中最高估值3.4元，最低估值2.33元，預估目標價為88.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.4(3.46)
|5.16
|6.43
|3.7
|最低值
|2.33(2.33)
|2.39
|3.1
|3.7
|平均值
|2.53(2.63)
|3.44
|4.39
|3.7
|中位數
|2.48(2.54)
|3.37
|4.3
|3.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|265.24億
|296.75億
|325.41億
|324.64億
|最低值
|232.48億
|212.92億
|225.73億
|324.64億
|平均值
|245.70億
|269.51億
|292.12億
|324.64億
|中位數
|244.50億
|270.31億
|296.04億
|324.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.48
|0.36
|-0.93
|0.02
|4.70
|營業收入
|94.98億
|176.61億
|175.32億
|219.16億
|241.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Block, Inc. Class A(XYZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
