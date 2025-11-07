鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛彼迎(ABNB-US)EPS預估下修至4.14元，預估目標價為140.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共37位分析師，對愛彼迎(ABNB-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.25元下修至4.14元，其中最高估值4.48元，最低估值3.8元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.48(4.49)
|5.44
|6.89
|8.79
|最低值
|3.8(3.8)
|4.29
|4.89
|5.38
|平均值
|4.16(4.22)
|4.81
|5.62
|6.58
|中位數
|4.14(4.25)
|4.77
|5.52
|6.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|122.10億
|136.14億
|154.71億
|172.76億
|最低值
|119.70億
|128.97億
|140.56億
|153.16億
|平均值
|121.43億
|133.03億
|146.29億
|160.85億
|中位數
|121.67億
|133.01億
|145.73億
|159.10億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.65
|-0.57
|2.97
|7.52
|4.19
|營業收入
|33.78億
|59.92億
|83.99億
|99.17億
|111.02億
詳細資訊請看美股內頁：
愛彼迎(ABNB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 11/19跟著阿格力掌握日本商社投資契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 馬斯克1兆美元薪酬案待批 彭博提醒：登月計畫達成率低
- A16Z投資策略揭秘！如何押對AI、加密與創業浪潮？
- 權力巔峰背後的心理代價！蘋果、Airbnb與百事高層揭露CEO孤獨真相
- 奧特曼出招！OpenAI延攬xAI前財務長 再槓死對頭馬斯克
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇