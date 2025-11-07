鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛彼迎(ABNB-US)EPS預估下修至4.14元，預估目標價為140.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共37位分析師，對愛彼迎(ABNB-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.25元下修至4.14元，其中最高估值4.48元，最低估值3.8元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.48(4.49)5.446.898.79
最低值3.8(3.8)4.294.895.38
平均值4.16(4.22)4.815.626.58
中位數4.14(4.25)4.775.526.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值122.10億136.14億154.71億172.76億
最低值119.70億128.97億140.56億153.16億
平均值121.43億133.03億146.29億160.85億
中位數121.67億133.01億145.73億159.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.65-0.572.977.524.19
營業收入33.78億59.92億83.99億99.17億111.02億

詳細資訊請看美股內頁：
愛彼迎(ABNB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

