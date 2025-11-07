鉅亨速報 - Factset 最新調查：派克漢尼汾(PH-US)EPS預估上修至30元，預估目標價為886.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對派克漢尼汾(PH-US)做出2026年EPS預估：中位數由29.18元上修至30元，其中最高估值30.7元，最低估值28.87元，預估目標價為886.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|30.7(29.95)
|33.47
|36.32
|39.35
|最低值
|28.87(28.87)
|30.42
|32.23
|39.27
|平均值
|29.78(29.2)
|32.52
|35.01
|39.31
|中位數
|30(29.18)
|32.67
|34.95
|39.31
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|213.27億
|225.90億
|238.83億
|252.50億
|最低值
|205.15億
|215.14億
|224.53億
|242.08億
|平均值
|208.83億
|220.82億
|232.72億
|247.29億
|中位數
|209.85億
|221.47億
|232.50億
|247.29億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|13.35
|10.09
|16.04
|21.84
|27.12
|營業收入
|143.48億
|158.62億
|190.65億
|199.30億
|198.50億
詳細資訊請看美股內頁：
派克漢尼汾(PH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
