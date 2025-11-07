鉅亨速報 - Factset 最新調查：派克漢尼汾(PH-US)EPS預估上修至30元，預估目標價為886.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共23位分析師，對派克漢尼汾(PH-US)做出2026年EPS預估：中位數由29.18元上修至30元，其中最高估值30.7元，最低估值28.87元，預估目標價為886.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值30.7(29.95)33.4736.3239.35
最低值28.87(28.87)30.4232.2339.27
平均值29.78(29.2)32.5235.0139.31
中位數30(29.18)32.6734.9539.31

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值213.27億225.90億238.83億252.50億
最低值205.15億215.14億224.53億242.08億
平均值208.83億220.82億232.72億247.29億
中位數209.85億221.47億232.50億247.29億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS13.3510.0916.0421.8427.12
營業收入143.48億158.62億190.65億199.30億198.50億

詳細資訊請看美股內頁：
派克漢尼汾(PH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSPH

