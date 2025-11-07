search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.41元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.44元下修至0.41元，其中最高估值0.5元，最低估值0.35元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.5(0.5)1.061.351.49
最低值0.35(0.36)0.390.681.05
平均值0.42(0.44)0.741.041.27
中位數0.41(0.44)0.771.051.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值47.73億52.99億58.55億63.96億
最低值46.47億49.18億51.66億55.85億
平均值46.88億50.22億53.73億58.66億
中位數46.70億50.07億53.17億56.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.06-1.34-0.65-0.09-1.54
營業收入31.28億44.07億51.94億55.68億57.39億

詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFL

相關行情

台股首頁我要存股
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)43.87+0.00%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty