鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.41元，預估目標價為58.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.44元下修至0.41元，其中最高估值0.5元，最低估值0.35元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.5(0.5)
|1.06
|1.35
|1.49
|最低值
|0.35(0.36)
|0.39
|0.68
|1.05
|平均值
|0.42(0.44)
|0.74
|1.04
|1.27
|中位數
|0.41(0.44)
|0.77
|1.05
|1.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|47.73億
|52.99億
|58.55億
|63.96億
|最低值
|46.47億
|49.18億
|51.66億
|55.85億
|平均值
|46.88億
|50.22億
|53.73億
|58.66億
|中位數
|46.70億
|50.07億
|53.17億
|56.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.06
|-1.34
|-0.65
|-0.09
|-1.54
|營業收入
|31.28億
|44.07億
|51.94億
|55.68億
|57.39億
詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
