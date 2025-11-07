鉅亨速報 - Factset 最新調查：智遊網集團(EXPE-US)EPS預估上修至14.5元，預估目標價為240.00元

search icon



Factset 最新調查：智遊網集團(EXPE-US)EPS預估上修至14.5元，預估目標價為240.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對智遊網集團(EXPE-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.26元上修至14.5元，其中最高估值17.14元，最低估值12.03元，預估目標價為240.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.14(17.14)22.5231.4331.97
最低值12.03(12.03)13.0715.4117.4
平均值14.51(14.26)17.2220.7923.71
中位數14.5(14.26)17.2220.4521.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值146.24億158.45億173.63億189.32億
最低值142.51億147.99億158.42億170.34億
平均值143.97億153.32億164.64億177.34億
中位數143.40億152.74億163.33億174.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-19.00-1.802.255.509.39
營業收入51.99億85.98億116.67億128.39億136.91億

詳細資訊請看美股內頁：
智遊網集團(EXPE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

EXPE

