鉅亨速報 - Factset 最新調查：智遊網集團(EXPE-US)EPS預估上修至14.5元，預估目標價為240.00元
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對智遊網集團(EXPE-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.26元上修至14.5元，其中最高估值17.14元，最低估值12.03元，預估目標價為240.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.14(17.14)
|22.52
|31.43
|31.97
|最低值
|12.03(12.03)
|13.07
|15.41
|17.4
|平均值
|14.51(14.26)
|17.22
|20.79
|23.71
|中位數
|14.5(14.26)
|17.22
|20.45
|21.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|146.24億
|158.45億
|173.63億
|189.32億
|最低值
|142.51億
|147.99億
|158.42億
|170.34億
|平均值
|143.97億
|153.32億
|164.64億
|177.34億
|中位數
|143.40億
|152.74億
|163.33億
|174.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-19.00
|-1.80
|2.25
|5.50
|9.39
|營業收入
|51.99億
|85.98億
|116.67億
|128.39億
|136.91億
詳細資訊請看美股內頁：
智遊網集團(EXPE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
