鉅亨速報 - Factset 最新調查：Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)EPS預估上修至5.98元，預估目標價為169.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.74元上修至5.98元，其中最高估值6.1元，最低估值5.42元，預估目標價為169.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.1(5.93)
|6.8
|7.9
|最低值
|5.42(5.33)
|5.86
|6.39
|平均值
|5.88(5.7)
|6.42
|7.29
|中位數
|5.98(5.74)
|6.41
|7.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.00億
|35.03億
|34.79億
|最低值
|29.18億
|30.63億
|32.81億
|平均值
|29.73億
|32.02億
|33.80億
|中位數
|29.86億
|31.51億
|33.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.59
|3.15
|6.08
|6.45
|5.76
|營業收入
|19.83億
|27.69億
|30.71億
|28.74億
|29.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
