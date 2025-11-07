search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)EPS預估上修至5.98元，預估目標價為169.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.74元上修至5.98元，其中最高估值6.1元，最低估值5.42元，預估目標價為169.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.1(5.93)6.87.9
最低值5.42(5.33)5.866.39
平均值5.88(5.7)6.427.29
中位數5.98(5.74)6.417.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值30.00億35.03億34.79億
最低值29.18億30.63億32.81億
平均值29.73億32.02億33.80億
中位數29.86億31.51億33.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.593.156.086.455.76
營業收入19.83億27.69億30.71億28.74億29.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

