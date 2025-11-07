〈進出口統計〉連24紅！10月出口飆出618億美元歷史高 對美出口年增1.4倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-07 18:06

財政部今（8）日公布 114 年 10 月海關進出口貿易初步統計，受惠於人工智慧（AI）商機持續熱絡，加上消費性電子新品拉貨效應發酵，科技產品出貨動能益形強勁，10 月出口金額高達 618 億美元，創下歷年單月新高，較上年同期大幅成長 49.7%。累計 1 至 10 月出口總額為 5,144.5 億美元，較上年同期增加 31.8%。

連24紅！10月出口飆上618億美元創史高 對美出口狂增1.4倍 寫多項新高。（圖：財政部提供）

10 月份進口總額為 392.2 億美元，較上月減少 6.3%，但仍較上年同月增加 14.6%。累計 1 至 10 月進口總額為 3,926.3 億美元，較上年同期增長 21.3%。在出超方面，10 月貿易出超額達到 225.8 億美元，同樣創下歷年單月新高，較上年同月增加 155.2 億美元；累計 1 至 10 月出超總額為 1,218.2 億美元，較上年同期擴大 553.1 億美元。

與上年同月相比，10 月對美國出口金額創新高，達 211.4 億美元，較上年同月增加 124.9 億美元，年增率高達 1.4 倍，其中資通與視聽產品貢獻了 123.9 億美元的增幅（年增 +2.5 倍），電機產品增加 1.4 億美元（年增 +31.8%），機械增加 0.9 億美元（年增 +18.9%），僅電子零組件減少 1.6 億美元（年減 -17.3%）。對東協及歐洲市場出口則為歷年單月次高。

在主要出口貨品方面，10 月資通與視聽產品出口值改寫新高，大幅增加 1.4 倍，電子零組件亦成長 27.7%，兩者合計增幅達 73.1%，而其他貨類平均減少 0.3%。其中以基本金屬及其製品受全球鋼市需求疲軟拖累，年減 11.6% 降幅較大；電機產品則受惠於電源及電控裝置等出貨攀升，年增 17.2%。累計 1 至 10 月出口，電子零組件與資通與視聽產品合計佔總出口比重高達 73.2%，兩者併計年增 48.4%，其餘貨類僅增加 1.0%。

10 月對主要市場出口全面呈現增長態勢，其中對美國出口的年增 1.4 倍，貢獻了總出口增幅的逾六成最多；對東協年增 40.0%，貢獻了 1 成 5 增幅；對歐洲、日本、中國大陸與香港則分別年增 26.2%、19.8%、3.2%。此外，對墨西哥出口因資通產品挹注而成長 1.6 倍，亦貢獻了 1 成的增幅。

累計 1 至 10 月數據顯示，對美國及東協出口年增率分別高達 63.3% 及 38.0%，分別占總出口比重上升至 29.5% 及 19.1%，後者為歷年同期高點，前者則為近 35 年高點。