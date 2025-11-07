營收速報 - 東捷(8064)10月營收2.91億元年增率高達43.04％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為20.81億元，累計年增率-5.1%。
最新價為37.25元，近5日股價下跌-4.04%，相關光電類指數上漲0.3%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-67 張
- 外資買賣超：-21 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-46 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|2.91億
|43%
|12%
|25/9
|2.60億
|3%
|1%
|25/8
|2.58億
|-2%
|6%
|25/7
|2.42億
|6%
|37%
|25/6
|1.77億
|-43%
|-6%
|25/5
|1.89億
|1%
|29%
東捷(8064-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LCD檢測整修設備、自動化設備及製程設備。濺鍍及蒸鍍設備。設備零組件及電子配件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
