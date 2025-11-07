search icon



營收速報 - 東捷(8064)10月營收2.91億元年增率高達43.04％

鉅亨網新聞中心


東捷(8064-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣2.91億元，年增率43.04%，月增率11.95%。

今年1-10月累計營收為20.81億元，累計年增率-5.1%。

最新價為37.25元，近5日股價下跌-4.04%，相關光電類指數上漲0.3%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-67 張
  • 外資買賣超：-21 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-46 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 2.91億 43% 12%
25/9 2.60億 3% 1%
25/8 2.58億 -2% 6%
25/7 2.42億 6% 37%
25/6 1.77億 -43% -6%
25/5 1.89億 1% 29%

東捷(8064-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LCD檢測整修設備、自動化設備及製程設備。濺鍍及蒸鍍設備。設備零組件及電子配件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

