鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影(PEN-US)EPS預估上修至3.76元，預估目標價為320.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對半影(PEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.7元上修至3.76元，其中最高估值4.14元，最低估值3.65元，預估目標價為320.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.14(4.14)
|5.57
|7.06
|8.53
|最低值
|3.65(3.63)
|4.73
|5.93
|7.16
|平均值
|3.78(3.75)
|5.07
|6.41
|7.93
|中位數
|3.76(3.7)
|5.08
|6.33
|7.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.87億
|15.98億
|18.27億
|20.84億
|最低值
|13.64億
|15.44億
|17.27億
|19.79億
|平均值
|13.80億
|15.75億
|17.86億
|20.37億
|中位數
|13.80億
|15.76億
|17.96億
|20.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.44
|0.14
|-0.05
|2.32
|0.36
|營業收入
|5.60億
|7.48億
|8.47億
|10.59億
|11.95億
詳細資訊請看美股內頁：
半影(PEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估上修至6.26元，預估目標價為49.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬機科技(MKSI-US)EPS預估上修至7.23元，預估目標價為150.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估下修至2元，預估目標價為374.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：D-Wave Quantum IncQBTS-US的目標價調升至28元，幅度約16.67%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇