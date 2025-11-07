search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影(PEN-US)EPS預估上修至3.76元，預估目標價為320.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對半影(PEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.7元上修至3.76元，其中最高估值4.14元，最低估值3.65元，預估目標價為320.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.14(4.14)5.577.068.53
最低值3.65(3.63)4.735.937.16
平均值3.78(3.75)5.076.417.93
中位數3.76(3.7)5.086.337.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.87億15.98億18.27億20.84億
最低值13.64億15.44億17.27億19.79億
平均值13.80億15.75億17.86億20.37億
中位數13.80億15.76億17.96億20.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.440.14-0.052.320.36
營業收入5.60億7.48億8.47億10.59億11.95億

詳細資訊請看美股內頁：
半影(PEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPEN

相關行情

台股首頁我要存股
半影264.61+17.3%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty