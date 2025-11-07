鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐文斯科寧(OC-US)EPS預估下修至12.65元，預估目標價為147.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共19位分析師，對歐文斯科寧(OC-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.08元下修至12.65元，其中最高估值13.98元，最低估值11.32元，預估目標價為147.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.98(13.98)14.9315.7314.95
最低值11.32(11.32)9.711.6214.95
平均值12.81(12.86)12.313.9814.95
中位數12.65(13.08)12.0213.9314.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值105.28億107.25億109.99億106.50億
最低值101.20億96.87億99.55億106.50億
平均值102.81億101.40億104.26億106.50億
中位數101.68億100.20億103.12億106.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.539.5412.7013.147.37
營業收入70.55億84.98億97.61億96.77億109.75億

詳細資訊請看美股內頁：
歐文斯科寧(OC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

