鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐文斯科寧(OC-US)EPS預估下修至12.65元，預估目標價為147.50元
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對歐文斯科寧(OC-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.08元下修至12.65元，其中最高估值13.98元，最低估值11.32元，預估目標價為147.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.98(13.98)
|14.93
|15.73
|14.95
|最低值
|11.32(11.32)
|9.7
|11.62
|14.95
|平均值
|12.81(12.86)
|12.3
|13.98
|14.95
|中位數
|12.65(13.08)
|12.02
|13.93
|14.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|105.28億
|107.25億
|109.99億
|106.50億
|最低值
|101.20億
|96.87億
|99.55億
|106.50億
|平均值
|102.81億
|101.40億
|104.26億
|106.50億
|中位數
|101.68億
|100.20億
|103.12億
|106.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.53
|9.54
|12.70
|13.14
|7.37
|營業收入
|70.55億
|84.98億
|97.61億
|96.77億
|109.75億
詳細資訊請看美股內頁：
歐文斯科寧(OC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
