中國太陽能逆變器廠商陽光電源 (300274-CN) 周四 (6 日) 上漲 2.44% 至每股人民幣 205.4 元，創歷史新高且連續第三個交易日走漲，市值突破 4258 億元，成為安徽省首間市值超過 4000 億元人民幣，與此同時，該公司創辦人曹仁賢及其夫人蘇蕾持股市值隨之水漲船高，突破 1300 億元大關，穩坐安徽首富寶座。

7個月漲逾400%！陽光電源創史高 市值破4200億人民幣 創辦人身價暴增超過千億（圖：Shutterstock）

陽光電源此輪股價漲勢始於今年 4 月，當時股價觸底至每股 50.95 元，截至 11 月 6 日已漲至 205.4 元 / 股，創歷史新高，短短 7 個月漲幅超 4 倍，總市值累計增長逾 3200 億元。

支撐股價飆升的核心動力來自業績的強勁增長。今年前三季，陽光電源營收 664.02 億元，年增 32.95%，歸母淨利年增 56.34% 至 118.81 億元，業績增速顯著領先行業。

業績爆發的背後，是陽光電源在儲能及海外市場的成功佈局。自 2021 年起，這家曾以太陽能逆變器聞名的企業開啟戰略轉型，重點押注儲能業務並加速出海。目前，儲能已取代傳統太陽能業務成為主要增長引擎。

從 2021 年至 2024 年上半年，儲能業務營收佔比從 13% 躍升至 40.89%，同期營收年增率高達 127.78%，遠超太陽能業務 4.84% 的增速，且受益於規模效應及海外高毛利市場拓展，儲能業務毛利率從 2021 年的 14.11% 大幅提升至今年上半年的 39.92%，獲利能力顯著增強。

海外市場表現尤為亮眼，今年上半年海外營收年增 88.32%，佔比提升至 58.3%，且海外業務毛利率 40.29% 幾乎是在中國國內 20.91% 的兩倍，成為利潤的主要來源。

陽光電源的轉型底氣源於深厚的技術積澱，創辦人曹仁賢 1997 年下海創業，初期以傳統電源業務反哺研發，2004 年果斷砍掉獲利業務專攻太陽能逆變器，終成全球市佔率第一（2024 年達 25.2%）的龍頭企業。此次儲能賽道的佈局，再度展現曹仁賢的前瞻眼光。

根據弗若斯特沙利文數據，去年陽光電源儲能系統全球市佔率 11.9%，儲能系統及 PCS 可融資金額位列全球首位。

為支持長期發展，陽光電源 10 月遞表港交所，擬募資用於光儲研發及海外產能擴建。同時，公司積極回饋股東，今年實施期中分紅 19.5 億元，曹仁賢按 30.63% 持股比例可獲約 5.97 億元。

不過，股價上漲也引發部分高管減持，10 月副董事長顧亦磊等 4 人宣布合計減持 42.49 萬股，若全額兌現可套現約 7.05 億元。