外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.08%，報9.5809元
截至台北時間05日02:00，美元/瑞典克朗上漲0.102點漲幅達1.08%，暫報9.5809點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.18%
- 近 1 週：+1.43%
- 近 3 月：-0.46%
- 近 6 月：-2.79%
- 今年以來：-14.11%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.23%
- 美元/瑞郎相關性0.77，本日上漲0.2%
- 美元/挪威克朗相關性0.75，本日上漲1.11%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
