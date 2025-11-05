search icon



外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.08%，報9.5809元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間05日02:00，美元/瑞典克朗上漲0.102點漲幅達1.08%，暫報9.5809點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.18%
  • 近 1 週：+1.43%
  • 近 3 月：-0.46%
  • 近 6 月：-2.79%
  • 今年以來：-14.11%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.23%
  • 美元/瑞郎相關性0.77，本日上漲0.2%
  • 美元/挪威克朗相關性0.75，本日上漲1.11%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.86，本日上漲0.31%
  • 英鎊/美元相關性-0.81，本日上漲0.85%
  • 紐元/美元相關性-0.72，本日上漲0.91%

相關行情

台股首頁我要存股
美元/瑞典克朗9.5861+1.13%
歐元/美元1.1482-0.31%
英鎊/美元1.3017-0.92%
紐元/美元0.5653-0.93%

